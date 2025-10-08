Американский баскетболист в "Гяндже"

"Гянджа" усилила свой состав еще одним легионером.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, с американским баскетболистом Джейкобом Уайли подписан контракт до конца текущего сезона.

Игрок ростом два метра будет выступать за "Гянджу" под вторым номером.

Отметим, что Джейкоб Уайли прошлый сезон провел в румынском клубе "Стяуа".