https://news.day.az/sport/1786629.html Американский баскетболист в "Гяндже" "Гянджа" усилила свой состав еще одним легионером. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, с американским баскетболистом Джейкобом Уайли подписан контракт до конца текущего сезона. Игрок ростом два метра будет выступать за "Гянджу" под вторым номером.
