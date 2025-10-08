В Азербайджане приняты меры против вредоносных e-mail адресов

За первые 9 месяцев текущего года Государственной службой специальной связи и информационной безопасности в рамках созданной для государственных органов государственной электронной почтовой службы было обработано 12 267 260 электронных адресов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности.

9,336,877 из них были доставлены пользователям, 2,930,383 были заблокированы с выявлением вредоносного контента.