Подписание декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне - общая победа для тюркских государств

Подписание декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне - это общая победа для тюркских государств.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ в Габале.

"Это событие открывает широкие возможности для сотрудничества в экономической, транспортной и гуманитарной сферах", - сказал он.