https://news.day.az/politics/1786287.html Подписание декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне - общая победа для тюркских государств - Шавкат Мирзиёев Подписание декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне - это общая победа для тюркских государств. Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ в Габале.
"Это событие открывает широкие возможности для сотрудничества в экономической, транспортной и гуманитарной сферах", - сказал он.
