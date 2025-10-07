https://news.day.az/culture/1786290.html Коллектив Детского центра музыки и искусства Sənət стал победителем Dance Fest Dubai - ФОТО Национальная танцевальная группа (руководитель - Гюнай Мурад) Детского центра музыки и искусства Sənət одержала победу на фестивале Dance Fest Dubai в ОАЭ, сообщили Day.Az в пресс-службе Центра. Коллектив представил традиционный азербайджанский танец "Qarabağ yallısı".
Коллектив Детского центра музыки и искусства Sənət стал победителем Dance Fest Dubai - ФОТО
Национальная танцевальная группа (руководитель - Гюнай Мурад) Детского центра музыки и искусства Sənət одержала победу на фестивале Dance Fest Dubai в ОАЭ, сообщили Day.Az в пресс-службе Центра.
Коллектив представил традиционный азербайджанский танец "Qarabağ yallısı".
Отметим, что участие в фестивале состоялось при поддержке также генерального консульства Азербайджана в Дубае, что способствовало обеспечению достойного представительства национального искусства на международной арене.
В соревновании принимали участие представители 10 стран.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре