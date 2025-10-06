Пенсионная система меняется

Кабинет министров внес изменения в "Правила назначения, исчисления, перерасчета, перевода с одного вида на другой и выплаты трудовых пенсий".

Согласно новому решению, сведения о назначении, приостановлении, восстановлении пенсий и других этапах процесса теперь могут предоставляться и получаться через Информационную систему "Электронное правительство". При этом предоставление информации в электронном виде приравнивается к представлению документов на бумажном носителе.

Что же изменится для граждан с внедрением этой системы? Какие практические преимущества создаст возможность получения информации через "Электронное правительство"?

Как сообщает Day.Az, экономист Халид Керимли в интервью News24.az отметил, что это нововведение обеспечит гражданам значительные удобства и сделает работу системы более гибкой и прозрачной:

"Теперь гражданину не нужно лично обращаться в учреждения для получения решений по пенсии. Вся информация будет доступна через "Электронное правительство". Это позволит ускорить процесс. Основные данные, отраженные в решениях, будут подтверждаться через электронную систему и приравниваться к информации, предоставляемой в бумажном виде. Речь идет об увеличении роли электронной системы в обмене данными, что является очень позитивным моментом".

По словам экономиста, такой подход повысит прозрачность принятия решений о пенсиях, снизит зависимость от человеческого фактора и сделает процесс более удобным для граждан:

"Фактически сегодня для граждан серьезных изменений нет, но расширяются возможности использования "Электронного правительства". Использование системы повысит прозрачность и создаст более комфортную среду для граждан. Получить доступ к решениям по пенсиям можно будет из любого места - через компьютер, планшет или телефон. Это особенно важно для пожилых людей и жителей регионов".

