Гурбангулы Бердымухамедов предложил проводить спортивные соревнования между тюркскими странами

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил проведение международных спортивных соревнований между тюркскими государствами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом он заявил в ходе выступления на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

"В области спорта и физического воспитания мы предлагаем проводить международные соревнования между нашими странами, а также реализовывать программы, стимулирующие физическую активность молодежи", - отметил Гурбагулы Бердымухамедов.