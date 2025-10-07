Азербайджанская нефть подорожала

В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,91 доллара США, или на 1,31%, составив 70,12 доллара за баррель.

Об этом Day.Az сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB подорожала на 0,85 доллара, или на 1,25%, и составила 68,54 доллара.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем увеличилась на 0,82 доллара, или на 1,52%, достигнув 54,66 доллара за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,81 доллара, или на 1,22%, составив 67,30 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.