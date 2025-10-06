МВД Азербайджана предупреждает граждан

- Не отвечайте на эти звонки!

В Азербайджане зафиксированы случаи мошенничества с использованием банковских карт, а также фальшивые звонки и попытки завладеть данными счетов.

Как сообщает Day.Az, об этом информирует Министерство внутренних дел (МВД).

Отмечается, что мошенники обычно представляются сотрудниками банка и пытаются получить данные карт и коды подтверждения, отправляемые по SMS.

"Помните, никакой сотрудник банка не запросит у вас PIN-код, CVV, код подтверждения из SMS или личные данные. Если вы обнаружили подозрительные операции по карте, несанкционированные списания или переводы, немедленно сообщите в справочную службу по номеру 102. При получении любого подозрительного звонка, сообщения или ссылки не реагируйте, ничего не сообщайте и сразу обращайтесь в полицию.

Мы рекомендуем регулярно проверять операции по карте, оставлять включённой функцию "уведомления" в мобильных приложениях, не переходить на неофициальные сайты и в сомнительных случаях связываться только с официальным номером банка", - говорится в сообщении.