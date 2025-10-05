Трамп пригрозил ХАМАС «полным уничтожением»

Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью CNN, что будет с палестинским радикальным движением ХАМАС в случае отказа от передачи власти в секторе Газа.

Как передает Day.Az, глава государства заявил, что тогда ХАМАС ждет "полное уничтожение".

Политик ожидает, что скоро будет ясно, действительно ли движение привержено миру. Трамп выразил надежду на то, что его предложение о прекращении огня станет реальностью, и подчеркнул, что он прилагает для этого все усилия.