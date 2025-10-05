Apple AirPods Max проиграли дешевому аналогу

Издание Wired провело тестирование шести популярных моделей полноразмерных наушников, пригласив для оценки звука четырех признанных экспертов в сфере аудиоинженерии и продакшена. В тестировании приняли участие, в том числе флагманские наушники Apple - AirPods Max. Однако они не заняли ни первое, ни даже второе место.

Как передает Day.Az, в эксперименте приняли участие продюсеры и инженеры, работавшие с известными артистами, включая представителей RAK Studios, а также авторов песен, сотрудничавших с Paramore и Jonas Blue.

Для исключения субъективности, участники прослушивали композицию The Weeknd "Blinding Lights" в полной темноте, не имея возможности идентифицировать тестируемые устройства. На всех моделях было активировано активное шумоподавление.

В слепом сравнении участвовали флагманские модели: Sony WH-1000XM6, Bose QuietComfort Ultra, Bowers Wilkins Px7 S3, Apple AirPods Max, а также более доступные Nothing Headphones (1) и Soundcore Space One Pro. Эксперты оценивали качество звучания по таким параметрам, как глубина, частотный баланс, чистота и ширина звуковой сцены.

Результаты оказались нетривиальными. Флагманские Sony WH-1000XM6 были раскритикованы за "скучное" звучание и недостаточно проработанную среднюю часть спектра. У Bose отметили излишнюю басовитость, которая сужала общую картину и маскировала вокал. Apple AirPods Max получили высокие баллы за эффективность шумоподавления и четкость голоса, но были признаны менее "музыкальными". Модель Bowers Wilkins Px7 S3 показалась слушателям приглушенной в области высоких частот.

Вопреки ожиданиям, наибольшее одобрение вызвали бюджетные модели. Nothing Headphones (1) и Soundcore Space One Pro были высоко оценены за сбалансированность и динамичность звуковой сцены. Некоторые специалисты признались, что не ожидали столь высокого качества от устройств этого ценового сегмента.

Итоговое ранжирование по версии Wired поставило Soundcore Space One Pro на первое место, за ними следуют Nothing Headphones (1). Apple AirPods Max заняли третью позицию.