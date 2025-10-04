Джабраил торжественно отметил День города

4 октября, в день, вошедший в летопись современной Азербайджанской истории, в Джабраиле - первом освобожденном городе 44-дневной Отечественной войны - состоялись праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города. Торжества организованы Министерством культуры Азербайджана и Специальным представительством Президента Азербайджана в Джабраильском, Губадлинском и Зангеланском районах, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

В честь памятной даты открылась фотовыставка "Карабах - из объектива в историю", посвящённая пятилетию Победы в 44-дневной Отечественной войне. В церемонии открытия приняли участие заместитель министра культуры, народный артист Мурад Гусейнов, представители государственных и общественных структур, жители Джабраила.

Цель выставки - показать общественности красоту и историческое богатство освобожденного Карабаха, а также масштабную деятельность по восстановлению региона. На экспозиции представлены работы известных фотографов, каждый из которых по-своему передал дух Карабаха, сочетание древнего наследия и современного возрождения.

Особый интерес вызвал интерактивный арт-проект художника Магеррама Алиева, который создал большое полотно, отражающее образы Джабраила. Картина создавалась прямо на глазах зрителей, а жители города - дети и взрослые - оставили на ней свои штрихи, став участниками творческого процесса.

В тот же день на центральной площади города прошёл праздничный концерт, ставший символом возрождения Джабраила и духовного единения его жителей. Программа началась с исполнения народного танца "Узундере" в исполнении Государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова.

Затем на сцене выступили популярные исполнители - заслуженные артисты Анар Шушалы, Фехруз Сехавет, певцы Нурлана Абдуллаева, Хумай Асланова, Фахри Казым-Ниджат, Вяфа Вазирова, Ашраф Аббасов, Сабина Арабли, Айнур Искендерли, представивишие композиции, прославляющие Родину, Победу и мужество азербайджанского народа.

Финальным аккордом вечера стало исполнение легендарного "Джанги" великого композитора Узеира Гаджибейли, 140-летие со дня рождения которого отмечается в этом году на государственном уровне. Песни и танцы, наполненные любовью к Родине и гордостью за её героев, стали гимном обновлённого Джабраила - города, возрождающегося на свободной земле.