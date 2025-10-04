Тренер «МЮ» отказался подавать в отставку

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим в интервью Sky Sports заявил, что не станет по собственному желанию разрывать трудовое соглашение с клубом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по его словам, подобное решение могут принять только руководители.

"Решать совету директоров. Я не могу этого сделать. Иногда у меня возникает такое чувство, и поражения даются тяжело. Было бы очень трудно уйти из клуба зная, что я сделал не все, что мог", - заявил Аморим.

Аморим стал новым главным тренером английского "Манчестер Юнайтед" 1 ноября 2024 года. Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года с опцией продления на один год. До этого 39-летний специалист фигурировал в списках потенциальных кандидатов на пост главного тренера "Ливерпуля" и "Вест Хэма".

Португалец тренировал "Спортинг" с марта 2020 года. Ранее он возглавлял "Брагу".