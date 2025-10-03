Сборная Азербайджана завоевала очередную золотую медаль на III Играх стран СНГ

Член сборной Азербайджана по батутной гимнастике Магсуд Махсудов завоевал золотую медаль на III Играх стран СНГ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он поднялся на высшую ступень пьедестала почета с результатом 60,190 балла в мужском личном зачете.

Ранее Сельджан Махсудова завоевала бронзовую медаль в женском личном зачете.

Отметим, что соревнования по батутной гимнастике завершатся сегодня.