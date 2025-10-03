https://news.day.az/world/1785198.html Сильное землетрясение в Иране В Иране произошло мощное землетрясение. Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зафиксировали в ночь на пятницу, 3 октября. Их магнитуда достигала 5,1 - это сейсмологи считают сильным землетрясением.
В Иране произошло мощное землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксировали в ночь на пятницу, 3 октября. Их магнитуда достигала 5,1 - это сейсмологи считают сильным землетрясением.
Эпицентр явления находился в 183 километрах к северо-востоку от города Исфахан с населением более 1,5 миллиона человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информация об ощутимости подземных толчков, пострадавших и инфраструктурных разрушениях не уточняется.
