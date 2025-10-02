https://news.day.az/society/1785087.html В Баку задержан мужчина с 20 кг наркотиков - ФОТО Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана провели очередную операцию по задержанию лиц, сотрудничавших с иранскими наркоторговцами. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, операция была проведена в Сабаильском районе. В ходе мероприятия был задержан ранее судимый Ариф Юсифов,1979 г.р.
Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана провели очередную операцию по задержанию лиц, сотрудничавших с иранскими наркоторговцами.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, операция была проведена в Сабаильском районе. В ходе мероприятия был задержан ранее судимый Ариф Юсифов,1979 г.р.
У него было изъято 20 килограммов марихуаны, в состав которой были добавлены вредные вещества. Юсифов занимался распространением и сбытом наркотиков в Баку с целью получения финансовой выгоды.
По факту возбуждено уголовное дело, суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде ареста.
