"Карабах" после победы над "Копенгагеном": второй раз в еврокубках и впервые в ЛЧ

Агдамский "Карабах" во второй раз в своей истории начал с двух побед подряд на старте основной стадии футбольного еврокубка, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Накануне агдамский клуб в Баку в рамках второго тура основной стадии Лиги чемпионов одержал уверенную победу над датским "Копенгагеном" со счетом 2:0. Голами отметились Зубир и Аддаи. После двух туров в активе агдамцев шесть очков, и они занимают шестое место в турнирной таблице.

Ранее лишь в сезоне 2023/24 команде Гурбана Гурбанова удавалось стартовать в основной стадии с двух побед, правда, тогда это был второй по значимости еврокубок - Лига Европы. В том розыгрыше "Карабах" дома одержал победу над "Мольде" (Норвегия) и на выезде над "Хеккеном" (Швеция), обе встречи завершились с одинаковым счетом 1:0 в пользу агдамцев.

В своем дебютном выступлении в основной стадии Лиги чемпионов (сезон 2017/18) подопечные Гурбана Гурбанова за весь групповой этап набрали два очка и заняли последнее место в своей группе. Так что "Карабах" после победы над "Бенфикой" (3:2) и триумфа в Баку над "Копенгагеном" продолжает устанавливать рекорды в главном футбольном еврокубке.

В прошлом сезоне, когда еврокубки стали проводиться в новом лиговом формате, "Карабах" в восьми матчах основной стадии Лиги Европы набрал лишь три очка.

Следующий матч в рамках Лиги чемпионов текущего сезона агдамский клуб проведет 22 октября на выезде против "Атлетика" из Бильбао.