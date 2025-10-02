SOCAR и Uniper обсудили увеличение поставок азербайджанского газа в Европу

В рамках 9-го заседания Координационного комитета между SOCAR и немецкой компанией Uniper состоялась встреча президента SOCAR Ровшана Наджафова с главным коммерческим директором Uniper SE и генеральным директором Uniper Global Commodities SE Карстеном Поппингой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на встрече было выражено удовлетворение долгосрочным и эффективным сотрудничеством между SOCAR и Uniper, обсуждались стратегические цели развития компаний и достигнутые результаты.

В ходе беседы было отмечено, что компания Uniper является одним из ключевых партнёров по закупке азербайджанского газа для поставок на европейский рынок, а также состоялся широкий обмен мнениями по возможному увеличению объёмов закупок газа у SOCAR.

На встрече обсуждались шаги по расширению сотрудничества в сфере "Upstream", проведение обмена опытом и другие вопросы.