Президент Ильхам Алиев: Азербайджан занимает первое место по поставкам нефти в Италию
Азербайджан занимает первое место по поставкам нефти в Италию.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на открытии первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета в Баку.
