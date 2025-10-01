Президент Ильхам Алиев: Азербайджан занимает первое место по поставкам нефти в Италию

Азербайджан занимает первое место по поставкам нефти в Италию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на открытии первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета в Баку.

Новость обновляется