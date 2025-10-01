"Гянджа" продлила контракт с американским баскетболистом

"Гянджа" продлила контракт с баскетболистом Баррелом Ромело, который выступал за клуб в прошлом сезоне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, официальную информацию об этом распространила пресс-служба команды.

Американский игрок будет выступать за "Гянджу" еще один год.