"Гянджа" продлила контракт с американским баскетболистом

"Гянджа" продлила контракт с баскетболистом Баррелом Ромело, который выступал за клуб в прошлом сезоне. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, официальную информацию об этом распространила пресс-служба команды. Американский игрок будет выступать за "Гянджу" еще один год.