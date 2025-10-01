https://news.day.az/sport/1784567.html "Гянджа" продлила контракт с американским баскетболистом "Гянджа" продлила контракт с баскетболистом Баррелом Ромело, который выступал за клуб в прошлом сезоне. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, официальную информацию об этом распространила пресс-служба команды. Американский игрок будет выступать за "Гянджу" еще один год.
"Гянджа" продлила контракт с американским баскетболистом
"Гянджа" продлила контракт с баскетболистом Баррелом Ромело, который выступал за клуб в прошлом сезоне.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, официальную информацию об этом распространила пресс-служба команды.
Американский игрок будет выступать за "Гянджу" еще один год.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре