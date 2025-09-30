https://news.day.az/officialchronicle/1784539.html Президент Ильхам Алиев: Путь, проложенный ТАР, Южным газовым коридором, сегодня открывает дорогу более крупным проектам Сегодня я сообщил Президенту Маттарелле, что в настоящее время мы работаем с Европейским Союзом над экспортом электроэнергии. Готовится технико-экономическое обоснование прокладки линий электропередачи, которое, вероятно, будет готово в ближайшее время.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Италии Серджо Маттареллой.
"Таким образом, путь, проложенный ТАР, Южным газовым коридором, сегодня открывает дорогу более крупным проектам", - отметил глава государства.
