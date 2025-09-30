Обновление передающих и распределительных сетей крайне важно.

Как передает Day.Az, об этом заявила заместитель директора Государственного агентства возобновляемых источников энергии при министерстве энергетики Азербайджана Рена Гумбатова во время выступления на "Бакинской неделе климатических действий" (BCAW2025).

Она отметила, что в настоящее время существуют определенные препятствия в развитии инфраструктуры.

"Мы сотрудничаем с китайскими институтами и институтами, действующими в Узбекистане. Из этих исследований мы видим, что обновление передающих и распределительных сетей чрезвычайно важно, и этому вопросу обязательно нужно уделять внимание. Но для определения долгосрочных и краткосрочных целей, то есть "мастер-плана", необходимо совершенствовать знания наших экспертов, а также иметь прочную научную основу. Все консалтинговые компании и научные институты, работающие на нашем рынке, анализируют спрос и предложение с помощью методов моделирования, а для моделирования сети используют специальные модели", - сказала она.

Р. Гумбатова подчеркнула необходимость наличия экспертов в этой области.

"Наши молодые специалисты, работая с нашей информацией, должны формировать этот потенциал внутри страны. Благодаря этому мы можем сами разрабатывать долгосрочные и краткосрочные планы и решать возникающие вызовы. Я хотела бы отметить, что это также часть нашей энергетической стратегии на 2027 и 2030 годы. На следующем этапе мы планируем разработать стратегию в энергетическом секторе. Это будет базироваться на основах, упомянутых нашими участниками дискуссии. В то же время нам нужны не только экспертные знания, но и знания технических инженеров в области геотермальной энергии, карбонизации и хранения.

Для нас важно, чтобы эти знания были сформированы в нашем институте. Мы считаем, что "планировщик чистой энергии" поможет нам в разработке этих решений, поскольку важно участвовать в научных исследованиях и использовать такие технологии, как водород и "зеленый" водород, для сокращения выбросов в промышленности. Согласно директивам и нормативным актам Европейского союза, "чистый водород" уже используется. Мы должны применять все возможные решения с учетом специфики нашей страны - биоразнообразия, нехватки воды", - отметила она.