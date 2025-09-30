Проходит 2-ой день Бакинской недели климатических действий

Начался 2-ой день Бакинской недели климатических действий 2025 (Baku Climate Action Week).

Как сообщает во вторник Day.Az, на мероприятии выступят президент COP29, представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, заместитель директора Агентства по возобновляемым источникам энергии Азербайджана Рена Гумбатова и другие официальные лица.

На мероприятии будут обсуждаться такие темы как исследование потенциала Азербайджана в солнечной энергетике, оффшорной (морской) ветроэнергетике, производстве "синего" и "зелёного" водорода, а также геотермальной энергии, увеличение устойчивости к изменению климата через международное сотрудничество, от обещаний к действиям: продвижение наследия COP29 через корпоративную устойчивость.

Отметим, что в 2024 году председательство COP29 успешно провело первую "Бакинскую неделю климатических действий" в партнёрстве с Лондоном - как аналогичное событие по мобилизации всего общества накануне COP29 в ноябре 2024 года.

