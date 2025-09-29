https://news.day.az/society/1784124.html Камеры засняли, что случилось с Джабиром Имановым Случившееся с Джабиром Имановым попало на камеры видеонаблюдения в спортзале. Как передает Day.Az, Qafqazinfo сообщает, что заслуженный артист неожиданно потерял равновесие во время тренировки и упал. Люди, находившиеся рядом, сразу же попытались ему помочь и начали делать ему массаж сердца.
Камеры засняли, что случилось с Джабиром Имановым
Случившееся с Джабиром Имановым попало на камеры видеонаблюдения в спортзале.
Как передает Day.Az, Qafqazinfo сообщает, что заслуженный артист неожиданно потерял равновесие во время тренировки и упал. Люди, находившиеся рядом, сразу же попытались ему помочь и начали делать ему массаж сердца.
Однако, несмотря на усилия, продолжавшиеся около 20 минут, Иманов скончался.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре