Камеры засняли, что случилось с Джабиром Имановым

Случившееся с Джабиром Имановым попало на камеры видеонаблюдения в спортзале.

Как передает Day.Az, Qafqazinfo сообщает, что заслуженный артист неожиданно потерял равновесие во время тренировки и упал. Люди, находившиеся рядом, сразу же попытались ему помочь и начали делать ему массаж сердца.

Однако, несмотря на усилия, продолжавшиеся около 20 минут, Иманов скончался.