Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

Государственное управление дорожной полиции города Баку обратилось к водителям и пассажирам.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"С целью обеспечения безопасности дорожного движения на территории столицы, предотвращения возможных заторов, а также дорожных происшествий на дорогах с высокой скоростью движения, Государственным управлением дорожной полиции города Баку проводятся контрольные и профилактические мероприятия.

В ходе этих мероприятий с водителями, останавливающими транспортные средства в местах, не предназначенных для посадки и высадки пассажиров, на автобусных остановках или на втором ряду проезжей части, проводятся разъяснительные беседы. Им разъясняется, что такие нарушения правил не только влекут административную ответственность, но и создают реальную угрозу: снижают пропускную способность дорог с высокой интенсивностью движения, вызывают заторы и способствуют возникновению аварийных ситуаций".

В обращении отмечается, что пешеходам, являющимся уязвимыми участниками дорожного движения, даны рекомендации не выходить на проезжую часть вне предназначенных для этого мест, пользоваться пешеходными переходами, обеспечивающими безопасное и удобное движение, и не садиться в автомобили за пределами установленных мест.

"Чтобы избежать неприятных инцидентов, просим водителей и пешеходов с особой тщательностью соблюдать правила дорожного движения, не подвергать опасности свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье других участников движения", - добавили в ведомстве.