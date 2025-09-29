Геворк Папоян "прикинулся шлангом"

Автор: Акпер Гасанов

Выступая сегодня на заседании постоянной парламентской Комиссии по евразийской интеграции и региональным вопросам министр экономики Армении Геворк Папоян сделал "громкое" заявление. По его словам, Турция и Азербайджан якобы уже "решили свои задачи", закрыв границы с Арменией ради ее "экономической нейтрализации". Уже, как видим, имеет место примитивная манипуляция.

Но Папоян на том не остановился. Армянский министр подчеркнул, что он будет добиваться открытия армяно-турецкой границы, считая это необходимым для будущего армянской экономики. Заявление больше похоже на застольный тост явно бахвалящегося, перепившего оратора. Понятно же, что Папоян не рванет на охраняемую россиянами армяно-турецкую границу, тужась поднять шлагбаум.

Но главное в рассуждения Папояна - это очередная примитивная попытка подменить исторические факты и переложить ответственность за тупиковую ситуацию в региональной политике исключительно на соседей, тогда как реальность была и есть - совершенно иной. И главное, о чем предпочёл умолчать Папоян: турецко-армянская граница была закрыта в 1993 году - после того как армянские вооруженные формирования оккупировали Кяльбаджарский район Азербайджана.

Тогда Турция, проявив солидарность с Азербайджаном, прекратила сухопутное сообщение с Арменией. Именно оккупация азербайджанских территорий стала решающей причиной блокировки армяно-турецкой границы. Этот факт хорошо известен всем, но в официальном дискурсе армянских властей его предпочитают не вспоминать. Или, как в случае с Папояном, "финтить ушами", пытаясь представить Армению едва ли не жертвой обстоятельств.

Армяно-турецкая граница не открыта и сегодня. И причина также не в том, что Турция или Азербайджан "решают свои задачи". Наоборот: после победы Азербайджана в 44-дневной войне 2020 года Баку продемонстрировал готовность к нормализации. Однако до сих пор Ереван не внес изменения в Конституцию Армении, где сохраняются положения, содержащие территориальные претензии к Азербайджану.

Пока в основном законе соседней страны закреплена эта реваншистская норма, мирное соглашение между Баку и Ереваном остаётся невозможным. Следовательно, открытие границы с Турцией тоже не имеет реальной перспективы. Это - очевидная, бесспорная и много раз открыто озвученная истина. Которую то-ли "забыл", то-ли никак не в состоянии уяснить Папоян.

Который игнорирует и то, что несмотря на отсутствие подписанного между Арменией и Азербайджаном полновесного и всеобъемлющего мирного договора, процесс армяно-турецкого диалога все же развивается. И только слепой не видит, что именно после победы Азербайджана в 44-дневной войне у Еревана и Анкары появилась возможность начать прямые переговоры.

Напомню, что в декабре 2021 года стороны назначили специальных представителей: вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего турецкого посла в США Сердара Кылыча. С 1 января 2023 года были запущены прямые грузовые авиаперевозки между Арменией и Турцией. А 24 сентября 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Нью-Йорке, в "Турецком доме", и публично заявили о готовности продвигать нормализацию без предусловий.

Последнее событие, как видим, произошло уже после того, как в результате однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны, Азербайджан полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность. Причинно-следственная связь тут более, чем очевидна. Но, Папоян предпочитает "прикидываться шлангом".

Специально для него напомним, что 12 апреля текущего года главы МИД Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан в рамках Анталийского дипломатического форума обсудили двустороннюю повестку и региональные вопросы. А совсем недавно, 12 сентября, Рубинян и Кылыч провели в Ереване уже шестую встречу, на которой договорились ускорить процесс реализации договоренностей:.

Это договоренности о пересечении сухопутной границы гражданами третьих стран и лицами с дипломатическими паспортами, о технических исследованиях для восстановления железной дороги и линии электропередачи Гюмри-Карс, об увеличении числа авиарейсов между двумя странами. Эти шаги говорят о том, что Баку не препятствует сближению Еревана и Анкары. Азербайджан четко разделяет два направления: двусторонние турецко-армянские контакты и всеобъемлющее мирное соглашение между Баку и Ереваном.

И сегодня препятствием для подлинной нормализации остаётся именно позиция армянских властей. На словах Ереван говорит о "мире", но на деле продолжает держаться за конституционные формулировки, где содержатся прямые территориальные притязания к Азербайджану. Если премьер-министр Армении Никол Пашинян и его команда, частью которой является Папоян, действительно хотят открыть границы и интегрировать Армению в региональные проекты, им необходимо предпринять шаги в правовой плоскости - прежде всего внести изменения в Конституцию. Без этого любые заявления о желании "развивать экономику" и "открывать границу" остаются пустыми декларациями, направленными скорее на внутреннюю аудиторию.