Huawei Pura 80 И Huawei Pura 80 Pro: Флагманы 2025 года на рынке смартфонов

Серия HUAWEI Pura 80, представленная недавно, включает в себя модели: HUAWEI Pura 80, HUAWEI Pura 80 Pro на рынке Азербайджана. Эти устройства отличаются не только техническими характеристиками, но и подходом к дизайну и пользовательскому опыту.

ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА

HUAWEI Pura 80 и HUAWEI Pura 80 Pro выполнены в премиальном стиле с использованием матового стекла и алюминиевой рамки. Их корпус весит чуть более 200 грамм, что придает ощущение надежности. Смартфоны оснащены соответственно 6,6 и 6.8 дюймовыми LTPO OLED-дисплеями с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Обе модели оснащены стеклом Kunlun Glass 2 нового поколения, повышающим стойкость к падениям и царапинам.

КАМЕРЫ И ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Huawei традиционно делает акцент на камерах в своих флагманах. HUAWEI Pura 80 оснащен тройной камерой с основным сенсором на 50 МП, телеобъективом на 12 МП и сверхширокоугольной камерой на 13 МП. Эта комбинация позволяет делать снимки высокого качества в различных условиях освещения. Pura 80 Pro, в свою очередь, предлагает более продвинутую систему камер с улучшенными характеристиками и дополнительными функциями, что делает его идеальным выбором для энтузиастов мобильной фотографии.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И АВТОНОМНОСТЬ

HUAWEI Pura 80 предлагает варианты с 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти на нашем рынке, что обеспечивает достаточный запас мощности и места для хранения данных. В HUAWEI Pura 80 батарея ёмкостью 5170 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт, что позволяет быстро восполнить заряд и использовать устройство в течение всего дня. Для HUAWEI Pura 80 Pro данные показатели заряда чуть выше составляют 100 Вт с СЗУ и 80 Вт для беспроводной версии.

HUAWEI Pura 80 и HUAWEI Pura 80 Pro представляют собой отличные примеры того, как компания сочетает инновации, стиль и функциональность в своих устройствах. Они предлагают пользователям высококачественные камеры, мощную производительность и элегантный дизайн, делая их достойными конкурентами на рынке флагманских смартфонов.

APPGALLERY 2025: ЛОКАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

К 2025 году HUAWEI AppGallery вышел на принципиально новый уровень. Пользователи получили прямой доступ к ключевым сервисам Google, а также WhatsApp и Facebook, без необходимости использования дополнительных средств. Для аудитории Азербайджана платформа предлагает широкий спектр локальных приложений - от вызова такси и банкинга до онлайн-шопинга и игровых платформ, что обеспечивает полный комфорт в решении повседневных задач. AppGallery отличает многоуровневая система безопасности, а технология Quick Apps позволяет мгновенно пользоваться сервисами без их установки. Благодаря огромному выбору - от социальных сетей до маркетплейсов - AppGallery стала надежной мобильной экосистемой в Азербайджане.

Кроме того, платформа радует пользователей эксклюзивными акциями, программами вознаграждений и кампаниями, адаптированными под местную аудиторию. Простота интерфейса и полная поддержка азербайджанского языка делают использование еще более удобным.