Трамп допустил присоединение Ирана к Авраамовым соглашениям Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что не исключает присоединение Ирана к Авраамовым соглашениям, предполагающим нормализацию отношений с Израилем, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что не исключает присоединение Ирана к Авраамовым соглашениям, предполагающим нормализацию отношений с Израилем, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"И кто знает, может быть, даже Иран сможет присоединиться [к соглашениям] <...> Я действительно в это верю, он может стать участником", - сказал он.
Американский лидер также подчеркнул, что Вашингтон надеется восстановить отношения с Ираном.
Ранее мы сообщали, что Белый дом обнародовал мирный план по Газе.
