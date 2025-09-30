Трамп допустил присоединение Ирана к Авраамовым соглашениям

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что не исключает присоединение Ирана к Авраамовым соглашениям, предполагающим нормализацию отношений с Израилем, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"И кто знает, может быть, даже Иран сможет присоединиться [к соглашениям] <...> Я действительно в это верю, он может стать участником", - сказал он.

Американский лидер также подчеркнул, что Вашингтон надеется восстановить отношения с Ираном.

