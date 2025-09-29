Хроника Победы: первые сюрпризы для противника

В ночь с 28 на 29 сентября на всей протяженности фронта продолжались напряженные бои.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны, армянские вооруженные силы неоднократно предпринимали попытки контратаковать с целью вернуть утраченные позиции на Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях. Подразделения Азербайджанской армии, дислоцированные на этих направлениях, успешно обороняясь, немедленно пресекали все попытки противника. В ходе ночных боев смешанная колонна бронетехники и автомобильной техники противника, выдвигающаяся из Мадагиза (Суговушан) в направлении Агдере, и артиллерийская батарея, осуществляющая огневую поддержку ее перемещению, были уничтожены авиационными средствами Военно-воздушных сил и наших войск, дислоцированных на этом направлении.

1 танк, 1 единица автомобильной техники и до 10 военнослужащих противника, пытавшихся в утренние часы продвинуться на Физули-Джебраильском направлении фронта, были уничтожены артиллерийским огнем. Противник был вынужден отступить, неся большие потери.

В результате масштабной боевой операции Азербайджанской армии полк армянской армии в Суговушане полностью деморализован, началась агония. Личный состав в панике. Многие, в том числе вновь прибывшие для пополнения резервисты, отказываются вступать в бой и оставляют район боевых действий.

В результате артиллерийских ударов Азербайджанской армии были уничтожены позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка противника, дислоцированного вблизи населенного пункта Гасангая Тертерского района, и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, дислоцированного в Талышском направлении.

Подразделения Азербайджанской армии точным огнем уничтожили еще два танка, принадлежащих врагу.

По данным нашей разведки, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, прикрывающие воздушное пространство Еревана, сняты с боевого дежурства и выдвигаются в направлении оккупированных территорий. В этой связи министерство обороны предупредило врага, что эти установки ждет участь уничтоженной в Нагорном Карабахе военной техники армянской армии.

28 сентября точным ударом уничтожен находящийся в направлении населенного пункта Гадрут Ходжавендского района командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 1-го полка армянской армии.

29 сентября был уничтожен Спартак Кочарян, командир 13516-й войсковой части 61-го отдельного инженерного полка армянской армии, дислоцированного в Эчмиадзине, которая была привлечена к боевым действиям на оккупированных территориях.

В ходе боев была уничтожена система залпового огня "Ураган" подразделений вооруженных сил Армении в направлении Ходжавендского района. В результате ударов Азербайджанской армии был уничтожен 3-й мотострелковый полк вооруженных сил Армении "Мартуни", дислоцированный на территории оккупированного Ходжавендского района. В итоге вражеский полк, понесший большие потери в живой силе и военной технике, был полностью разгромлен. Командование вражеской армии обратилось ко всем с просьбой о помощи транспортными средствами для эвакуации погибших и раненых.

29 сентября в программе "60 минут", транслируемой по телеканалу "Россия-1", вышла в эфир передача, посвященная последним событиям на азербайджано-армянской линии соприкосновения войск.

В передаче Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян ответили на вопросы ведущих.

Президент Азербайджана, в частности сказал: "Никаких боевиков из Сирии нет. Нет ни одного свидетельства, ни одного доказательства. Это вброшено армянской пропагандой и циркулирует по разным сайтам и разным средствам массовой информации. Никакой необходимости в этом нет. У Азербайджана подготовленная армия, очень большой мобилизационный резерв. Буквально вчера я объявил о частичной мобилизации, мы призываем под ружье десятки тысяч резервистов, и с населением 10 миллионов против 2 миллионов у Армении у нас нет необходимости в человеческих ресурсах. Поэтому мы способны сами за себя постоять и наказать агрессора так, чтобы ему было неповадно больше даже смотреть в нашу сторону".

В результате очередного обстрела из тяжелой артиллерии вооруженными силами противника территорий Азербайджана с плотным проживанием населения, убиты 12 человек, 35 человек госпитализированы с различными ранениями. В непригодное состояние пришли 66 домов и 8 гражданских объектов, уничтожено большое количество мелкого и крупного рогатого скота.

29 сентября в утренние часы враг подверг артиллерийскому обстрелу прифронтовые села Гарадаглы, Аяг Гарвенд и Орта Гарвенд Агдамского района. Домам мирных жителей нанесен серьезный ущерб.

Армяне подвергли обстрелу также новый жилой комплекс для 1170 семей вынужденных переселенцев, открытый в 2017 году. 7 из 34 зданий жилого комплекса и инфраструктуре нанесен серьезный ущерб.

29 сентября автомобиль Общественного телевидения подвергся атаке вооруженных сил Армении в селе Гапанлы Тертерского района.

29 сентября, начиная с 07.30, территория Дашкесанского района Азербайджана подвергается артиллерийскому обстрелу с территории Варденисского района Армении.