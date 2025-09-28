Xiaomi отзывает почти 150 тыс. пауэрбанков из-за угрозы возгорания

Китайская компания Xiaomi инициировала отзыв 146,8 тыс. внешних аккумуляторов модели PB2030MI в связи с потенциальными рисками безопасности, выявленными в экстремальных условиях эксплуатации. Об этом сообщает портал NotebookCheck, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отзыв затрагивает устройства, произведенные с августа по сентябрь 2024 года, содержащие аккумуляторные элементы модели 126280 версии 2.0, поставленные одним из подрядчиков Xiaomi. По версии производителя, данная версия батарей может представлять угрозу перегрева, возгорания и даже взрыва. В целях предосторожности компания изымает всю партию указанных устройств.

Пользователи, чьи устройства соответствуют условиям отзыва, имеют право на полное возмещение стоимости в размере 159 юаней (около 1,7 тыс. руб.).

Хотя модель PB2030MI официально продается и за пределами Китая, отзыв касается лишь пауэрбанков в Китае. Поставлялись ли за границу устройства с батареями от указанного поставщика, неизвестно.

Пользователям, продолжающим использовать пауэрбанки данной модели, рекомендовано соблюдать меры предосторожности - в частности, не оставлять пауэрбанк без присмотра во время зарядки, особенно ночью.