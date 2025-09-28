Геймеров предупредили о повышении цен на оперативную память

Аналитическая компания TrendForce зафиксировала устойчивый рост цен на оперативную память DRAM, наиболее выраженный в сегменте DDR4. Согласно отчету, средняя стоимость популярных модулей DDR4 1Gx8 с тактовой частотой 3200 MT/s за неделю увеличилась на 6,88% - с $5,564 до $5,947, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рост объясняется сохраняющейся активностью на рынке: поставщики ограничивают объемы предложения, в то время как покупатели сталкиваются с дефицитом и вынуждены приобретать оперативную память по более высоким ценам. Несмотря на относительно низкий объем сделок, восходящий тренд сохраняется.

Аналогичная динамика наблюдается и в сегменте NAND-памяти, что связано с ожиданием дальнейшего повышения цен и ростом заказов. Наибольший прирост демонстрируют решения на базе QLC. Средняя стоимость 512-гигабитных TLC-чипов за неделю увеличилась на 3,68%, достигнув $2,96.

По оценкам аналитиков, рост цен на DDR4 вызван сокращением производства у ведущих производителей - Samsung, SK Hynix и Micron. Компании перераспределяют мощности на выпуск DDR5 и высокопроизводительной HBM-памяти, востребованной в сфере искусственного интеллекта. Это приводит к формированию дефицита DDR4, которая остается актуальной для пользователей с устаревшими системами и ряда специализированных решений.

Эксперты прогнозируют, что дефицит и повышенные цены на DDR4 сохранятся до конца 2025 года и могут продлиться в начале 2026-го.