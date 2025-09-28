Стала известна судьба Месси в «Интер Майами»

Клуб МЛС "Интер Майми" и футболист Лионель Месси согласовали все условия нового контракта. Об этом в соцсетях рассказал журналист Николо Скира, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Текущее трудовое соглашение Месси с "Интер Майами" рассчитано до конца 2025 года.

Месси является воспитанником каталонской "Барселоны". В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе "Барселоны", выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем "Золотого мяча". После ухода из каталонского клуба форвард два сезона провел в "ПСЖ", а потом перешел в "Интер Майами".

В следующем матче регулярного чемпионата МЛС "Интер Майами" сыграет с "Чикаго Файр". Встреча состоится 1 октября. Команды выйдут на поле в 2.30 по московскому времени.

В турнирной таблице Восточной конференции "Интер Майами" идет на четвертом месте, набрав 56 очков.