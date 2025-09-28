https://news.day.az/officialchronicle/1783922.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдают за церемонией открытия III Игр стран СНГ - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 28 сентября в Гяндже проходит церемония открытия III Игр стран СНГ. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, за мероприятием наблюдают Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева. Новость обновляется
