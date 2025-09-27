"Азербайджан серьезно вкладывается в развитие футбола"

Александр Димитров, главный тренер сборной Болгарии по футболу среди игроков до 21 года, прокомментировал первые два матча отборочного этапа чемпионата Европы.

По информации İdman.biz со ссылкой на sportinfo.az, 49-летний специалист остался доволен борьбой в матче против сборной Азербайджана, завершившемся вничью 1:1. Он также отметил активное развитие футбола в Азербайджане:

"Мы рассчитывали набрать 6 очков в играх с Гибралтаром и Азербайджаном. К сожалению, в Баку потеряли 2 очка. Зато одержали крупную победу над Гибралтаром со счетом 3:0. Несмотря на дальнюю поездку в Азербайджан, мы сыграли с ними лучше. Азербайджан - очень перспективный соперник, они серьезно вкладываются в развитие футбола".

Димитров также оценил шансы сборной U-21 выйти в финальную стадию чемпионата:

"Группа очень сложная, но у нас есть шанс пройти на чемпионат Европы. Мы хотим вывести молодежную сборную на следующий этап".