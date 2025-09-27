Конгресс Перу поддержал Азербайджан

Конгресс Республики Перу принял официальную декларацию, в которой выразил глубокое сочувствие и поддержку народу Азербайджана в связи с 27 сентября - Днем Памяти, посвященным героям, отдавшим свои жизни за защиту территориальной целостности и суверенитета страны.

Как передает Day.Az, в документе, подписанном президентом Конгресса Хосе Энрике Хери Оре, отмечается, что эта дата является моментом памяти и размышлений, когда народ Азербайджана чтит павших защитников Родины, а также подтверждает приверженность универсальным ценностям мира, справедливости и уважения к жизни.

Подчеркивается, что международное сообщество признает важность стабильности на Кавказе как ключевого условия для развития и благополучия народов региона. В тексте также отмечено, что отношения между Перу и Азербайджаном укрепились в рамках парламентской дипломатии, что способствует расширению связей сотрудничества и дружбы между двумя странами.

Отдельно в декларации подчеркнута поддержка Перу международным усилиям по диалогу и переговорам ради установления прочного мира и гармоничного сосуществования. В частности, был отмечен важный шаг в этом направлении - состоявшаяся 8 августа встреча лидеров Азербайджана и Армении с президентом США в Белом доме.

Конгресс Перу постановил: выразить солидарность с народом Азербайджана по случаю Дня Памяти, подтвердить поддержку мирным инициативам и передать текст декларации послу Азербайджана в Перу Маммаду Талыбову для дальнейшего вручения правительству и народу братской страны.