В Гяндже начал работать Медиа-центр III Игр стран СНГ

Во Дворце спорта Гянджи начато функционирование Медиа-центра III Игр стран СНГ.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Бакинском городском кольце, в нем созданы все условия для одновременной работы 120 представителей медиа. В Главном Медиа-центре, расположенном в спортивном комплексе, также обеспечена возможность "вживую" наблюдать за соревнованиями по 4 видам спорта - плаванию, стрельбе, фехтованию и волейболу, брать интервью в микст-зонах, а также оперативно готовить репортажи и статьи, передает Day.Az.

Кроме того, на каждой из 12 спортивных арен, где проходят состязания, оборудованы медиа-пункты, пресс-залы и микст-зоны. Отметим, что для освещения Игр зарегистрировались 432 местных и зарубежных журналиста из 8 стран. Медиа-центр открыт ежедневно с 9:00 до 21:00.

Напомним, что III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана - Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия состоятся на Гянджинском стадионе. Начало обеих церемоний - в 19:00.