Дожди затопили Мексику

Сентябрь этого года ещё не закончился а уже стал самым дождливым в современной истории Мексики.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео наводнения в Кульякане, Куэрнаваке, Сан-Кристобале, Эль-Росарио и в Халапе.

Серии наводнений наблюдаются в конце недели почти на 40% территории Мексики.

Представляем вашему вниманию эти видео: