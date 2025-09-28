https://news.day.az/world/1783932.html Дожди затопили Мексику - ВИДЕО Сентябрь этого года ещё не закончился а уже стал самым дождливым в современной истории Мексики. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео наводнения в Кульякане, Куэрнаваке, Сан-Кристобале, Эль-Росарио и в Халапе. Серии наводнений наблюдаются в конце недели почти на 40% территории Мексики.
Дожди затопили Мексику - ВИДЕО
Сентябрь этого года ещё не закончился а уже стал самым дождливым в современной истории Мексики.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео наводнения в Кульякане, Куэрнаваке, Сан-Кристобале, Эль-Росарио и в Халапе.
Серии наводнений наблюдаются в конце недели почти на 40% территории Мексики.
Представляем вашему вниманию эти видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре