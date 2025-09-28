https://news.day.az/sport/1783855.html Игры стран СНГ: Азербайджанская пловчиха завоевала бронзовую медаль В Гяндже стартовали соревнования по плаванию в рамках III Игр стран СНГ, которые впервые принимает Азербайджан. Как сообщает Day.Az, в заплывах, организованных во Дворце спорта Гянджи, наша спортсменка Мехри Абдуррахманлы на дистанции 100 метров баттерфляем заняла третье место.
