Игры стран СНГ: Азербайджанская пловчиха завоевала бронзовую медаль

В Гяндже стартовали соревнования по плаванию в рамках III Игр стран СНГ, которые впервые принимает Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, в заплывах, организованных во Дворце спорта Гянджи, наша спортсменка Мехри Абдуррахманлы на дистанции 100 метров баттерфляем заняла третье место.