Польский альпинист первым в истории спустился с Эвереста на лыжах без кислородного баллона

37-летний поляк Анджей Баргель вошел в историю альпинизма, став первым, кто покорил Эверест и спустился с него на лыжах без кислородных баллонов.

На видео с вершины видно, как Баргель тяжело дышит из-за разреженного воздуха.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The New York Times, подъем занял у спортсмена четыре дня, спуск - еще два. Во время него он виртуозно маневрировал между узкими хребтами, отвесными склонами и опасными обрывами. Самой опасной частью спуска стал ледник Кхумбу, где альпинист пробирался через лабиринт движущегося льда и глубоких трещин без страховочных тросов, ориентируясь только с помощью дрона, управляемого его братом.

Баргель выбрал для восхождения осень, когда погода непредсказуема, но зато гора свободна от толп туристов.

Польский премьер-министр Дональд Туск уже поздравил соотечественника с историческим достижением.