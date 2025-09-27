Польский альпинист первым в истории спустился с Эвереста на лыжах без кислородного баллона - ВИДЕО
37-летний поляк Анджей Баргель вошел в историю альпинизма, став первым, кто покорил Эверест и спустился с него на лыжах без кислородных баллонов.
На видео с вершины видно, как Баргель тяжело дышит из-за разреженного воздуха.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на The New York Times, подъем занял у спортсмена четыре дня, спуск - еще два. Во время него он виртуозно маневрировал между узкими хребтами, отвесными склонами и опасными обрывами. Самой опасной частью спуска стал ледник Кхумбу, где альпинист пробирался через лабиринт движущегося льда и глубоких трещин без страховочных тросов, ориентируясь только с помощью дрона, управляемого его братом.
Баргель выбрал для восхождения осень, когда погода непредсказуема, но зато гора свободна от толп туристов.
Польский премьер-министр Дональд Туск уже поздравил соотечественника с историческим достижением.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре