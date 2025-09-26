https://news.day.az/world/1783517.html Саркози решил не просить помилования у Макрона Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам тюрьмы, не собирается просить помилования у французского лидера Эммануэля Макрона. Как передает Day.Az, об этом заявил его адвокат Жан-Мишель Дарруа в интервью телеканалу BFMTV.
Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам тюрьмы, не собирается просить помилования у французского лидера Эммануэля Макрона.
Как передает Day.Az, об этом заявил его адвокат Жан-Мишель Дарруа в интервью телеканалу BFMTV.
"Он не думает о том, чтобы просить помилования, потому что хочет продемонстрировать свою невиновность", - сказал адвокат.
По его словам, приговор Саркози является необоснованным с юридической точки зрения. Он также напомнил, что его клиента оправдали по двум основным пунктам обвинения: незаконное финансирование избирательной кампании и коррупция.
