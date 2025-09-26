Саркози решил не просить помилования у Макрона

Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам тюрьмы, не собирается просить помилования у французского лидера Эммануэля Макрона.

Как передает Day.Az, об этом заявил его адвокат Жан-Мишель Дарруа в интервью телеканалу BFMTV.

"Он не думает о том, чтобы просить помилования, потому что хочет продемонстрировать свою невиновность", - сказал адвокат.

По его словам, приговор Саркози является необоснованным с юридической точки зрения. Он также напомнил, что его клиента оправдали по двум основным пунктам обвинения: незаконное финансирование избирательной кампании и коррупция.