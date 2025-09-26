В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о смерти Тиграна Кеосаяна.

Day.Az представляет публикацию:

Тигран помер - и уже даже неважно, сам, или его решили отключить от аппаратов. На первый взгляд - минус один сумасшедший из телевизора, но по факту смерть Кеосаяна - это в определенном смысле удар.

Удар по армянскому лобби в РФ - у них и так было немного зетников в федеральном эфире, а топовых - так и вовсе два. Муж и жена, Кеосаян и Симоньян. Один умер, вторая, даже если выживет, уж точно заканчивает свою совершенно ублюдочную карьеру на вершине российской пропаганды.

Это удар и по пропаганде как таковой - НАСТОЛЬКО одиозных, аморальных, с подошвой вместо лица персонажей на российском ТВ было немного. Это до 2022 года они были "телеведущими", "журналистами", "режиссерами" и так далее - после начала войны в Украине для кеосаянов и им подобных наступила пора настоящей, пусть и пованивающей, славы.

И денег.

Ухватившись за подол своих покровителей в Кремле, Кеосаян с женушкой годами насаждали ненависть, агрессию, грязь - не забывая при этом фантастически обогащаться.

Денег Тигран с собой не взял. А вот дурная слава осталась с ним - и с ними - навсегда.