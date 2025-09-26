https://news.day.az/world/1783486.html В Британии хотят создать систему защиты подводных кабелей и подлодок Систему защиты подводных кабелей и подлодок хотят создать в Великобритании, она получит название "Атлантический бастион". Как передает Day.Az, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей британских ВМС.
В Британии хотят создать систему защиты подводных кабелей и подлодок
Систему защиты подводных кабелей и подлодок хотят создать в Великобритании, она получит название "Атлантический бастион".
Как передает Day.Az, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей британских ВМС.
Представители военно-морских сил стремятся получить финансирование на создание нового оборонительного кольца сенсоров и подводных дронов, говорится в публикации.
Данная инициатива рассматривается на фоне опасений насчет возможных диверсий против инфраструктуры Великобритании, отмечает издание.
