В Британии хотят создать систему защиты подводных кабелей и подлодок

Систему защиты подводных кабелей и подлодок хотят создать в Великобритании, она получит название "Атлантический бастион".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей британских ВМС.

Представители военно-морских сил стремятся получить финансирование на создание нового оборонительного кольца сенсоров и подводных дронов, говорится в публикации.

Данная инициатива рассматривается на фоне опасений насчет возможных диверсий против инфраструктуры Великобритании, отмечает издание.