Махир Эмрели жалеет о переходе в "Кайзерслаутерн"

Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели сожалеет о том, что сменил клуб в Германии.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, причиной стали последние матчи, в которых 28-летний нападающий не получает игрового времени в составе "Кайзерслаутерна".

У форварда также сложились непростые отношения с главным тренером команды Торстеном Либеркнехтом. Немецкий специалист считает, что игрок должен приложить гораздо больше усилий, чтобы закрепиться.

Эмрели с ностальгией вспоминает свои дни в "Нюрнберге". Он даже посетил матч бывшей команды в шестом туре Второй Бундеслиги против "Бохума" (2:1) и поддержал клуб как обычный болельщик.

Отметим, что Махир Эмрели, выступавший за "Нюрнберг" в сезоне-2024/2025, в начале текущего сезона перешел в "Кайзерслаутерн".