В Национальном художественном музее начал работу международный выставочный проект "Саттар Бахлулзаде: творец невиданных миров", представляющий картины из коллекции Азербайджанского национального музея искусств, передает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА.

Впервые белорусский зритель имеет возможность увидеть около 30 живописных и графических произведений художника из собрания Азербайджанского национального музея искусств. Как рассказала директор учреждения Ширин Меликова, Саттар Бахлулзаде - один из самых известных и любимых в народе Азербайджана художников. "Многие художники имеют звания народных, но он был поистине любим. Если даже сейчас вы поедете в любой уголок Азербайджана и спросите: "Кто у вас самый известный художник?", вам ответят: "Саттар Бахлулзаде". Его знают все - от мала до велика", - отметила она.

Ширин Меликова объяснила: такая народная любовь - результат того, что художник смог воспеть природу Азербайджана так, как не под силу никому. "Мы привезли небольшую выставку. У нас около 30 работ - это графика и живопись. А также несколько мультимедиа для того, чтобы лучше воспринять и художника, и его творчество. Но самое главное - даже в рамках такой камерной выставки мы показываем разные грани его творчества, разные периоды. Зрители это обязательно смогут прочувствовать", - сказала директор Азербайджанского национального музея искусств.

Она также отметила, что в пору неумолимо наступающей осени работы Саттара Бахлулзаде напомнят о весне.

Генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Анна Кононова подчеркнула, что при подготовке выставки она хотела, чтобы белорусский зритель увидел душу того художника, который максимально отражает настроение азербайджанского народа. "Для меня было очень ценно, что Саттар Бахлулзаде - это тот автор, который прошел сильную академическую школу. То есть он владеет реалистическим методом изобразительного искусства максимально выразительно и крепко. В то же время он приобрел в результате своего интересного и сложного творческого пути неповторимый, уникальный творческий язык. И, безусловно, этот стиль мелкого мазка передает впечатление от природы, которая его вдохновляла. Он очень восхищался природой своей родины, и практически все его живописные полотна и графические произведения посвящены родной земле", - сказала она.

Анна Кононова добавила, что художник смог не только передать, но и создать новые миры. "Не случайно так называется наша выставка, потому что это высшая творческая способность человеческого сознания - создавать новые миры. Где-то художник основывается на увиденном, реальном впечатлении, а где-то он полностью создает абсолютно новые миры", - рассказала она, отметив, что работы мастера наполнены ярким азербайджанским белым солнцем, которое своим светом пронизывает все предметы.

Генеральный директор напомнила, что в 2024 году в Азербайджане прошли Дни культуры Беларуси. "В марте 2025 года мы впервые представили на их площадке свой проект из коллекции Национального художественного музея Республики Беларусь "Ю.Пэн, Я.Кругер. У истоков художественного образования в Беларуси". Сейчас из коллекции Азербайджанского национального музея искусств мы презентуем обменный проект. После того, как мы совершили этот праздник, мы, конечно, будем, скорее всего, настраиваться на совместное сотрудничество в области научной деятельности. Мы уже это обсуждали, нам это очень интересно", - подчеркнула Анна Кононова.

Выставка продлится до 24 ноября 2025 года.