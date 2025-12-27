От имени Самеда Сеидова распространено фейковое заявление

В некоторых аккаунтах социальных сетей от имени председателя комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самеда Сеидова было распространено сфабрикованное заявление, подготовленное с помощью технологии deep fake и не отражающее действительности.

Как сообщили Day.Az в Агентстве развития медиа (MEDİA), данная поддельная видеозапись, созданная с помощью искусственного интеллекта, является примером грубой манипуляции, направленной на введение общественности в заблуждение.