Азербайджан создает фундамент будущего энергетического ландшафта региона
Ряд взаимосвязных проектов, которые реализуются Азербайджаном, станут фундаментом для формирования будущего энергетического ландшафта региона.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в ходе Первого Азербайджано-британского политического диалога, прошедшего в Университете ADA.
"Одним из ключевых направлений является энергетический коридор Каспийское море - Черное море, который объединит несколько технологий, включая солнечную генерацию и офшорную ветроэнергетику Каспия. Инвесторы уже оценивают оптимальные механизмы реализации, и первые показатели внутренней нормы доходности выглядят обнадеживающе благодаря ценовой разнице между регионами-источниками и регионами-потребителями. Наша цель - создать три полноценных операционных линии к 2032 году", - подчеркнул Зейналов.
Говоря об энергетическом коридоре Азербайджан-Центральная Азия, замминистра отметил, что данный проект выйдет на стадию технико-экономического обоснования уже в ноябре.
"Процесс выбора компаний и сборки близок к завершению. Важно, чтобы наши партнеры из Казахстана и Узбекистана также определили возможные объемы поставок в Каспий, что позволит выстроить долгосрочную модель сотрудничества", - пояснил он.
