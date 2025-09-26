Предложен необычный взгляд на устройство Вселенной

Международная команда ученых предложила новый взгляд на устройство космоса: в основе реальности может лежать не материя и даже не пространство-время, а информация. В рамках новой теории - "квантовой матрицы памяти" (Quantum Memory Matrix, QMM) - пространство-время рассматривается как состоящее из крошечных ячеек, каждая из которых "запоминает" все взаимодействия, происходящие в ней. Об этом сообщает портал The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам авторов, это решает знаменитый "информационный парадокс черных дыр". Согласно общей теории относительности, все, что попадает в черную дыру, исчезает навсегда. Но с точки зрения квантовой механики информация не может быть уничтожена. В модели QMM сведения о материи сохраняются в "ячейках" пространства-времени, даже если сама черная дыра испаряется.

Ученые утверждают, что их подход помогает объяснить и темную материю, и темную энергию. Кластеры таких "отпечатков" ведут себя как невидимая масса, влияя на вращение галактик. А насыщенные ячейки создают остаточную энергию, которая математически совпадает с космологической постоянной - причиной ускоренного расширения Вселенной.

Более того, расчеты показывают: космос цикличен. Он уже пережил несколько фаз расширения и сжатия, и впереди - еще несколько "больших отскоков", после которых память пространства-времени будет полностью заполнена. Тогда Вселенная окончательно перейдет в фазу медленного расширения. По оценкам, ее "информационный возраст" составляет около 62 млрд лет - значительно больше привычных 13,8 млрд.

Авторы проверили элементы своей модели на квантовых компьютерах: они рассматривали кубиты как аналоги ячеек пространства-времени. Протоколы записи и считывания информации оказались работоспособными - восстановить исходное состояние удалось с точностью более 90%.