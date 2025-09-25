Азербайджан и Албания обсудили сферу здравоохранения

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Албании в нашей стране Бесартом Кадиа, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ведомство.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил успешное развитие двусторонних отношений между нашими странами. Министр подчеркнул, что встречи глав государств и достигнутые договоренности подняли азербайджано-албанские отношения на более высокую ступень.

Теймур Мусаев указал и на наличие широкого потенциала для развития двустороннего сотрудничества в области здравоохранения. По словам министра, есть все необходимые условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов, а также потенциал для развития сотрудничества в сфере медицинского туризма.

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.