В Абшеронском районе обнаружены боеприпасы

В Абшеронском районе обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Масазыр Абшеронского района.

В связи с этим незамедлительно на место происшествия был привлечен оперативный сапёрный отряд Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов при осмотре места происшествия было установлено, что обнаруженные боеприпасы представляют собой 13 боевых ручных гранат Ф-1, 12 взрывателей УЗРГМ, 31 патрон калибра 7,62 мм и 30 патронов калибра 5,45 мм.

Боеприпасы были изъяты специалистами и вывезены для обезвреживания.

Других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.