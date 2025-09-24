Новый этап в партнерстве "Узбекнефтегаз" и SOCAR

В рамках меморандума о сотрудничестве в сфере подготовки кадров, подписанного между АО "Узбекнефтегаз" и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), группа сотрудников узбекской компании посетила Баку.

Об этом передает в среду Day.Az со ссылкой на АО "Узбекнефтегаз".

В ходе стажировки по теме "Управление рисками в нефтегазовом бизнесе" специалисты департамента финансового и комплаенс-контроля впервые ознакомились с системой управления рисками и финансового контроля SOCAR. В рамках встреч и тренингов они также изучили передовые практики технологической безопасности и комплаенс-контроля, обменялись опытом с азербайджанскими коллегами.

По итогам стажировки планируется дальнейшее совершенствование процессов управления рисками в деятельности "Узбекнефтегаза" и постепенное внедрение международных стандартов и практик. Такое сотрудничество способствует не только повышению квалификации персонала, но и двустороннему обмену опытом, а также укреплению стратегического партнерства между компаниями.

Напомним, что в августе 2024 года "Узбекнефтегаз" и SOCAR подписали соглашение о сотрудничестве в гидрокарбонатной отрасли, что дало старт геологическим исследованиям, включая сейсмическую разведку и подготовку к добыче углеводородов на плато Устюрт.

Кроме того, 24 июля 2025 года стороны подписали соглашение о разделе продукции (PSA), которое обеспечит Узбекистану полное удовлетворение внутреннего спроса на нефть на ближайшие 25 лет. Добываемый газ будет направляться на внутренний рынок, поддерживая местную промышленность доступными и качественными нефтепродуктами.