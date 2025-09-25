Автор: Лейла Таривердиева

Мирная повестка Азербайджана широка. Мир - это не только отсутствие войны, но также возможности для развития. Баку не прекращал строить планы развития и в период армянской оккупации, показав удивительные способности реализовывать проекты межрегионального масштаба в подобных условиях. Никакая другая страна, имея оккупированными 20 процентов своих территорий, находясь в условиях войны и испытывая связанные с этим трудности, не смогла бы поставить на рельсы экономику, строить международные трубопроводы и железные дороги.

Теперь, когда для нашего региона наконец наступила эпоха мира, Азербайджан готов к еще более активным шагам. Он остается застрельщиком позитивных процессов, нацеленных на соединение всех концов континента торговыми путями, отвечающими современным требованиям.

Параллельно юбилейному заседанию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник прошел 6-й Каспийский бизнес-форум на тему "Вдоль Среднего коридора: связь, финансы и энергетика". Символично, что форум состоялся в то время, как на полях Генассамблеи обсуждались горячие темы войн и конфликтов.

Обратившись к участникам, Президент Ильхам Алиев назвал Средний коридор стратегическим проектом и подчеркнул ключевую роль Азербайджана в вопросах связанности Востока и Запада. Отметим, что Средний коридор - это второе название Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

"Сегодня мы с гордостью можем сказать, что благодаря стратегическому видению и неустанным усилиям Азербайджана такой крупный проект, как Средний коридор, обеспечивающий лучшую синергию между Азией и Европой, стал реальностью. Полный ввод в эксплуатацию Среднего коридора стал возможен не только благодаря экономическому потенциалу Азербайджана, но и в результате политической стабильности и безопасности, царящих в нашей стране", - заявил азербайджанский лидер.

Все, кто знаком с темой, поддержат эти слова. В них нет ни капли преувеличения. Азербайджан сделал все от него зависящее, чтобы Средний коридор стал территорией безопасного сотрудничества и общих интересов. Стать частью грандиозной китайской инициативы хотели многие, но мало кто был готов вкладывать в это собственные средства и энергию. Для этого им не хватало инициативности и дальновидности, которые отличают лидера Азербайджана. В Баку начали думать о транзитной роли страны еще до того, как Пекин оформил свою идею Нового Шелкового пути. Когда стартовал "Один пояс, один путь", у Азербайджана уже были свои наработки. В стране уже модернизировалась дорожная инфраструктура, строилась железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и международный торговый порт Алят. То есть Азербайджану было что предложить китайским партнерам. Баку показал, что на него можно положиться, что он способен по собственной инициативе и собственными силами реализовывать проекты, без которых путь из Азии в Европу по этой оси был бы затруднен. Геополитические процессы только усилили позиции Азербайджана, так как Китаю на Среднем коридоре - самом безопасном и стабильном направлении Нового Шелкового Пути - был нужен именно такой партнер.

Постепенно, с расширением транзитных возможностей Азербайджана, стало ясно, насколько отстают от него другие участники маршрута.

"Мы инвестировали крупные средства в транспортную инфраструктуру вдоль Среднего коридора, в частности, в морской порт, судостроительный завод, железные дороги и другую логистическую инфраструктуру. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт, Каспийский грузовой флот составляют важнейшую транспортную инфраструктуру, обеспечивающую бесперебойное функционирование Среднего коридора. В азербайджанском сегменте Среднего коридора ведутся работы по совершенствованию, цифровизации, модернизации инфраструктуры и расширению его пропускной способности", - отметил в обращении к участникам Каспийского форума Президент Ильхам Алиев.

Азербайджан создал условия для того, чтобы китайская инициатива начала оправдывать себя. За последние три года объем грузоперевозок по Среднему коридору через Азербайджан вырос почти на 90 процентов, а время транзита грузов значительно сократилось. Вкладом в расширение возможностей коридора станет запуск Зангезурского коридора - Маршрута Трампа для международного мира и процветания (TRIPP). После вашингтонских договоренностей уже нет сомнений, что проект, являющийся детищем Баку, станет реальностью, дополнив уже существующую северную ветку ТМТМ. За пределами Азербайджана Транскаспийский международный транспортный маршрут будет разветвляться на грузинский, армянский и иранский сегменты (Аразский коридор).

Диверсификация будет способствовать увеличению объемов грузоперевозок между Азией и Европой, что полностью отвечает интересам и Востока, и Запада. Если мы говорим о TRIPP, то этот маршрут обещает стать целой связкой коммуникаций.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, мы рассматриваем Средний коридор как мощный катализатор регионального экономического роста и интеграции, признавая его ключевым фактором развития инфраструктуры, промышленности и бизнеса, а также укрепления стабильности и процветания во всем регионе.

В последние годы партнеры Азербайджана, глядя на происходящее, тоже активно подключились к развитию ТМТМ.

Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган коснулся и вопроса Среднего коридора, подчеркнул, что его страна продолжает работать над проектом Транскаспийского международного транспортного маршрута, имеющего стратегическое значение и простирающегося от Китая до Европы. По его словам, благодаря современной транспортной инфраструктуре и железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс Турция вносит вклад в развитие мировой торговли.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главным исполнительным директором Cerberus Capital Management Фрэнком Бруно в Нью-Йорке заявил, что подписание исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне положительно повлияло на рост значимости Среднего коридора как одного из важных торговых путей. Токаев подчеркнул, что объем грузоперевозок по Среднему коридору за последние пять лет увеличился в шесть раз.

К 2029 году в Казахстане планируют построить 5000 км новых железнодорожных линий, модернизировать существующую инфраструктуру и внедрить интеллектуальные логистические решения.

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев привел интересные цифры, выступая на проходившем в Нью-Йорке 6-м Каспийском бизнес-форуме.

Ожидается, что рост грузоперевозок по Среднему коридору составит более 50 миллионов тонн. С этой целью Азербайджан вкладывает дополнительные инвестиции. В частности, будут расширены грузоперевалочные способности Бакинского международного морского торгового порта, которые на сегодня составляют 25 миллионов тонн в год.

Надо сказать, что Президент Ильхам Алиев видит Азербайджан страной, реализующей логистические проекты не только ради дивидендов от транзита. В интервью китайскому телеканалу CGTN в январе этого года он заявил, что позиция Азербайджана в отношении Среднего коридора заключается не только в том, чтобы быть транзитной страной и получать больше сборов от транзита. Наша цель - построить объекты на участке маршрута, проходящем через Азербайджан, тем самым помогая частному сектору воспользоваться этим.

Вместе с тем, глава государства отметил, что за последние годы многое изменилось, и на сегодня мы видим, что обновленной инфраструктуры уже будет недостаточно. Процесс развития и модернизации продолжается. Так, планировалось довести пропускную способность порта Алят до 15 миллионов тонн, а теперь ожидается рост транзита до 25 миллионов тонн в течение 5-6 лет. И сегодня выделяются дополнительные средства на расширение торгового морского порта и железнодорожной инфраструктуры.

Азербайджан может себе это позволить. Он уже прошел тот путь, который другие страны вдоль Среднего коридора проходят сейчас. Пример Азербайджана оказался очень заразительным и впечатляющим.

Благодаря инфраструктурным проектам, продвигаемым Азербайджаном, Южный Кавказ может в скором времени превратиться в незаменимый транспортно-логистический хаб. Средний коридор уже признан одним из основных международных торговых маршрутов. Этот маршрут сумел доказать свою безопасность и неподверженность геополитическим перипетиям.